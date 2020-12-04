В Югре осудят мужчину, который застрелил знакомого из ружья и сжег его тело Фото: скриншот с видео СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.

Пьяный югорчанин 15 августа 2020 года около 17.30 находясь в своей квартире в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО-Югры, поссорился с 37-летним знакомым. Причиной конфликта стало то, что товарищ ранее ударил супругу обвиняемого. Из-за этого хозяин квартиры выстрелил 2 раза из охотничьего ружья в голову потерпевшего, который от полученного ранения умер на месте происшествия.

Затем, пытаясь скрыть следы преступления обвиняемый перевез тело погибшего в лесной массив на расстояние около 8 км от населенного пункта, облил автомобильным топливом и поджег.

Следователи собрали достаточно доказательств по уголовному делу и направили его в суд. Если суд согласится с выводами следствия, убийце может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.