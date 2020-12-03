В Советском районе создан ковидный изолятор Фото: МАУ ДСОЛ "Окуневские Зори"

Решением муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Советского района создан ковидный изолятор. Учреждение располагается на базе переоборудованного корпуса детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори».

Изолятор, пропускной способностью 25 человек, предназначен для разобщения семейных очагов заболевания, а также пациентов, находящихся на долечивании после стационарного лечения в ковидном госпитале Югорской городской больницы.

- Занятость коечного фонда в Югорской городской больнице составляет более 70%. Сегодня на 134 койках проходят лечение 86 человек. Количество заболевших постоянно растет, соответственно мы должны дополнительно разворачивать койки. При этом у нас есть категория пациентов, которые в силу определенных обстоятельств должны помещаться не в стационарные учреждения, ни в ковидный госпиталь, а именно в специально созданные изоляторы, - говорит Андрей Маренко, главный врач Югорской городской больницы.

Сейчас в ковидном изоляторе в лагере «Окунёвские зори» находятся 10 пациентов. Они размещены в трехместных номерах-палатах со всеми удобствами, включая трехразовое питание, телевизор и интернет. Медицинское сопровождение больных осуществляет специальная выездная бригада врачей Пионерской районной больницы. Изолятор имеет круглосуточную охрану и строгий санитарно-пропускной режим.