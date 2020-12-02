В Югре выбрали "Мисс УИС" Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В УФСИН России по ХМАО-Югре состоялся первый этап Всероссийского конкурса «Мисс УИС». В борьбе за титул и право стать самой талантливой и красивой приняли участие 5 девушек-сотрудниц из учреждений пенитенциарного ведомства.

Участвовать могли сотрудницы со стажем работы не менее трех лет и имеющие положительные оценки по служебно-боевой подготовке. Все участницы прошли испытания по профподготовке, сдали тесты на знание нормативно-правовой базы, а затем были допущены к творческим заданиям.

В этом году творческий конкурс прошел в онлайн формате. Участницы в видеороликах представили визитные карточки, в которых рассказали, почему любят свою профессию и службу. Кроме того югорчанки в национальных костюмах стихами, песнями и танцами поведали о родном крае. Также каждая участница представила фотографии в парадной форме и праздничном наряде.

Сотрудники и ветераны подразделений Югорского управления ФСИН России, просмотрев все конкурсные материалы выбрали победительницу. Звания «Мисс УИС» удостоена старший инспектор филиала по Восточному району г. Сургута ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре, капитан внутренней службы Лунева Алиса.

- К службе в уголовно-исполнительной системе я пришла не сразу. С детства мне хотелось быть учителем или врачом, чуть повзрослев, я видела себя журналистом, работающим в горячих точках, потом – следователем, раскрывающим самых опасных преступников - рассказала девушка.

Алиса также призналась, что о каком призвании не размышляла, там всегда присутствовало желание помогать людям. Получив образование, она поступила на службу в УФСИН и вот уже на протяжении восьми лет с гордостью носит звание офицера.

Первой и второй вице-мисс стали старший инспектор ОК и РЛС ФКУ ЛИУ-17 лейтенант внутренней службы Гуляева Ольга и старший психолог психологической лаборатории ФКУ ИК-11, старший лейтенант внутренней службы Костюкова Мария.

Лунева Алиса представит окружное управление на втором этапе Всероссийского конкурса «Мисс УИС», которая состоится в Москве.