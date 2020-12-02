«Вопрос врачу»: Окружной кардиодиспансер запускает проект для югорчан Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

«Вопрос врачу» - это горячая линия, с помощью которой любой югорчанин может спросить у специалиста о здоровье сердца. Первый звонок в рамках программы состоялся 1 декабря, во вторник.

В период пандемии важно оставаться на связи со своим врачом. В окружном кардиодиспансере учли пожелания пациентов и разработали новый проект. Специалисты клиники провели опрос и выяснили, что каждый второй человек хотел бы получить дистанционную консультацию или совет врача. Особенно выделили консультацию с кардиологом, сердечно-сосудистым хирургом и аритмологом.

- Секрет успешных клиник – опросы. У нас регулярно проводится мониторинг мнения пациентов. Для нас важно отвечать запросам общественности. Дистанционные консультации в период пандемии стали очень популярны у пациентов - отметила Ирина Урванцева, главный врач окружного кардиодиспансера.

Ирина Урванцева также отметила, что проблемы сердечного здоровья интересуют более широкую аудиторию поэтому проект «Вопрос врачу» расширяет возможности диалога со специалистом. Позвонить эксперту может любой желающий.

В проекте участвуют 3 ведущих специалиста Кардиодиспансера: врач-кардиолог, заведующая консультативным отделом, кандидат медицинских наук Ольга Валерьевна Кудрявцева, врач сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Андрей Николаевич Молчанов, кардиолог - аритмолог Алла Викторовна Руденко.