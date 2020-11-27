В Югре предприятия-банкроты задолжали сотрудникам более 30 миллионов рублей. Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

Личный приём работников организаций-банкротов («АК НРСУ», «Югорская Строительная Корпорация», ПИК «Горизонт», «Истеко», «Вектормонтажстрой», «Дорожностроительная компания «НяганьАвтоДорстрой», «Советский хлебозавод» и «ЮЗСМ») по вопросам невыплаты зарплаты состоялся в Югре. Его провели первый заместитель прокурора ХМАО-Югры, заместитель прокурора округа и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, личный приём провели в формате видеоконференции с участием арбитражных управляющих, территориальных прокуроров, глав органов местного самоуправления и руководителей правоохранительных органов и налоговой инспекции.

Общая сумма задолженности по зарплате в этих организациях составила почти 30 млн рублей перед 380 работниками. Все они получили информацию о том, как обстоят дела на предприятиях и какие меры приняты для того, чтобы поскорее погасить задолженность. Погашение долгов находится на контроле прокуратуры Югры.