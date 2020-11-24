Ханты-Мансийск и Новороссийск подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Глава Новороссийска Игорь Дяченко и Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря соглашению планируется укрепить двусторонние связи в таких сферах, как патриотическое воспитание, образование, молодежная политика, культура, градостроительство, ЖКХ, туризм и поддержка НКО.

- Рад, что наши отношения развиваются в таком позитивном ключе. Соглашение, которое мы заключили, придаст новый импульс развитию целого ряда направлений в городе. Прежде всего, это касается сферы гостеприимства и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения - отметил Максим Ряшин.

Новороссийская сторона выразила заинтересованность по опыту Ханты-Мансийска в реализации проекта «Умный город» в части подготовки типовых решений оборудования квартир для инвалидов и цифровизации системы ЖКХ. По этим направлениям окружной центр является «пилотом» в России.

- У наших городов есть много общего: развитие культуры, традиций национальных обществ, событийного туризма и особенно военно-патриотического воспитания молодёжи. Сегодня сфера образования выходит на новый, более высокий уровень развития. По сравнению с прошлыми годами, мы строим беспрецедентное количество общеобразовательных и дошкольных учреждений, здесь также важен обмен опытом, - сказал Игорь Дяченко.

Делегация из Новороссийска работала в окружном центре в течение двух дней. Во время рабочего визита обсуждались вопросы организации системы культуры и образования в двух городах. Новороссийцы посетили несколько образовательных организаций, национальную деревню Вэнт Корт, музеи.

В прошлом году в патриотической акции «Бескозырка», которая ежегодно проходит в городе – герое Новороссийске принимали участие кадеты из Ханты-Мансийска. Ребята возложили красные гвоздики к мемориалу «Малая Земля», посетили исторические достопримечательности города и памятным маршем прошли по главным улицам Новороссийска. Также в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Новороссийска принимали участие артисты КДЦ «Октябрь».