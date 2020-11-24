В Сургуте за распространение смертельного наркотика задержаны полицейские Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом по городу Сургут по подозрению в распространении наркотиков задержаны двое сотрудников ОМВД России по Сургутскому району.

Во время расследования ранее возбужденного уголовного дела следователями вместе с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре выяснено, что обвиняемые, в числе которых 32-летняя жительница города Сургут, с целью сбыта и получения дохода от этой незаконной деятельности купили синтетическое наркотическое средство, которое хранили при себе и в местах проживания вплоть до 19 ноября 2020 года.

Во время обыска по месту жительства одного из обвиняемых, изъят синтетический наркотик массой более 13 грамм. За несколько часов до этого при досмотре его сообщницы обнаружено и изъято 2 свертка с синтетическим наркотиком массой 0,62 грамма, а в месте ее проживания – еще более 2 десятков подготовленных для продажи свертков.

Следователи выяснили, что именно сообщница обвиняемых продала наркотики компаниям местных жителей, из которых 21-летняя девушка, ее 25-летний сожитель, а также 34-летний мужчина скончались 10 ноября 2020 года от отравления наркотиком.

Обвиняемые взяты под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.