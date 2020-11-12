Трое жителей Сургута умерли от отравления синтетическим наркотиком

Трое жителей Сургута умерли от отравление синтетическим наркотиком Фото: pixabay.com

В Сургуте в период с 10 по 11 ноября 2020 года обнаружили тела троих местных жителей.

В квартире одного из домов по ул. Губкина, около 12 часов ночи 10 ноября нашли тела 25-летнего мужчины и 21-летней девушки. После осмотра места происшествия и тел, стала известна предварительная причина смерти. Все признаки указывают на отравление синтетическим наркотиком.

Днём, за несколько часов до этого, в подъезде между 12 и 13 этажами одного из домов по ул. Университетская жильцы обнаружили тело 34-летнего мужчины. Причина смерти также отравление наркотическим веществом

Следственным отделом по городу Сургут СУ СК РФ по ХМАО – Югре организованы проверки. Расследование покажет точные причины смерти, уже назначены экспертизы.

Следователи принимаются меры, чтобы найти источник распространения наркотиков.

Напомним, что в Югре периодически проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью", одна из главных задач мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме наркомании.