2020-03-17T15:52:59+03:00
Общество

Югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью»

Акция направлена на поиск мест распространения наркотиков
Руслан Савинов
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Югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью»Югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью»Фото: pixabay.com
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проходит первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 16 по 27 марта 2020 года. По словам югорской полиции, одна из главных задач мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме наркомании.

Стражи порядка рассчитывают сформировать негативное отношения к употреблению психоактивных веществ:

- Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом, - пояснили организаторы акции.

Телефон дежурной части УМВД России по ХМАО: 8 (3467) 398-215, 398-216 и круглосуточные: 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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