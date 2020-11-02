В Сургутском районе появится склад с запасами вакцины от COVID - 19 Фото: pixabay.com

В Сургутском районе, а именно в Белом Яре появится специализированный медицинский склад, в котором будут хранится запасы вакцины от коронавируса.

- У вакцины есть свои особенности в доставке и хранении. Это специальное холодильное оборудование. Данные холодильники уже приобретены и смонтированы на аптечной базе. Это позволяет организовать доставку и хранение больших объемов вакцины, — рассказал глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Сейчас в округе ждут массового производства отечественной вакцины от COVID - 19, до конца года планируют привить более 1000 югорчан, в первую очередь будут привиты медицинские работники.

На сегодняшний день в округе зарегистрировано 193 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Основной путь распространения инфекции – воздушно-капельный, поэтому стоит ещё раз напомнить о необходимости соблюдения масочного режима и других мер безопасности.

Кроме коронавируса в Сургуте проводится вакцинация против гриппа, специалисты рекомендуют ставить вакцину всем, а особенно – людям из группы риска.