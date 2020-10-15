В Сургуте продолжается вакцинация против гриппа. Фото: администрация Сургута

Более 114 тысяч жителей Сургута привили от гриппа, начиная с сентября 2020 года. По данным пресс-службы городской администрации, в городе планируется привить не менее 60% населения, что составляет почти 230 тысяч жителей. На сегодняшний день прививки поставили около 70 тысяч взрослых (45%) и 44 тысячи детей и подростков (60%). Также от гриппа привиты все медицинские сотрудники и сотрудники школ и вузов.

По словам начальника службы по охране здоровья администрации Сургута Инны Шалыгиной, сейчас в городе вакцинируют детей и беременных женщин. На этой неделе ожидается поставка второй партии вакцины для взрослых.

Прививки ставят двумя видами вакцины: «Флюм-М» и «Совигрипп» российского производства, которые направлены на борьбу с тремя самыми опасными штаммами гриппа. Специалисты рекомендуют ставить вакцину всем, а особенно – людям из группы риска.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что с июля изменились правила вакцинации детей. Областной департамент здравоохранения решил помочь сомневающимся мамам и папам, выпустив специальное пособие «Вакцинация или болезнь: выбор за нами». В нём описаны схемы прививания и другая необходимая информация.