В Югре изменились правила вакцинации детей

17 Июль 2020 2020-07-17T15:24:39+03:00

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Ставить прививку или нет – извечный вопрос для многих родителей.

Областной департамент здравоохранения решил помочь сомневающимся мамам и папам, выпустив специальное пособие «Вакцинация или болезнь: выбор за нами». В нём описаны схемы прививания и другая необходимая информация.

Его прочтение и есть новое правило.

Если раньше перед подписанием заявления на отказ или согласие требовался только осмотр врача-педиатра, то теперь к этому перечню добавилось обязательное прочтение методического пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU