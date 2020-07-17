В Югре изменились правила вакцинации детей
Такое решение принял окружной департамент здравоохранения
Фото: официально Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"
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Ставить прививку или нет – извечный вопрос для многих родителей.
Областной департамент здравоохранения решил помочь сомневающимся мамам и папам, выпустив специальное пособие «Вакцинация или болезнь: выбор за нами». В нём описаны схемы прививания и другая необходимая информация.
Его прочтение и есть новое правило.
Если раньше перед подписанием заявления на отказ или согласие требовался только осмотр врача-педиатра, то теперь к этому перечню добавилось обязательное прочтение методического пособия.
ИСТОЧНИК KP.RU