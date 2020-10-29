В Нефтеюганске мать долгое время издевалась над своими детьми

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Следователи СУ СК РФ по ХМАО – Югре проведут проверку размещенных в средствах массовой информации сведений об истязании малолетних детей собственной матерью.

По информации СМИ, женщина в течение длительного времени применяла физическое и психологическое насилие к своим малолетним детям. На сегодняшний день установлено, что события происходили в городе Нефтеюганск.

Во время процессуальной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедших событий, причины и условия, способствовавшие длительному насилию.

А также меры принятые органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе детей и их матери, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Мы писали ранее о том, как в центре социальной помощи Сургута воспитатель до синяков избила шестилетнего ребенка, отец мальчика уверяет, что этот случай не единственный.