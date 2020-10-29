Житель Радужного украл деньги у знакомого через мобильный телефон

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Перед судом в скором времени ответит 18-летний житель г. Радужного. По уголовному делу в отношении него возбуждено уголовное дело и вынесено обвинительное заключение по статье "кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину".

Во время расследования выяснилось, что обвиняемый молодой человек в марте 2020 года, находясь в г. Нижневартовске, воспользовался сотовым телефоном своего знакомого с установленным в нем приложением одного из банков.

Преступник через приложение со счета потерпевшего перевел на свой банковский счет деньги в сумме 50 тысяч рублей, которые в дальнейшем потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальный размер наказания, которое он может получить за совершенно преступление - до 6 лет лишения свободы.

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