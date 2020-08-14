Узнав ПИН-код от карты своего знакомого, югорчанка украла у него деньги Фото: pixabay.com

В полицию Югорска обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то украл деньги с его банковской карты.

Воровку нашли в течение суток. Ей оказалась местная жительница 1977 года рождения, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.

Когда подозреваемую доставили в отделение, она во всём созналась. Женщина пришла в гости к потерпевшему в тот момент, когда он распивал алкоголь. Увидев знакомую, он попросил её сходить в магазин и купить спиртное. Для этого он вручил ей банковскую карту и сообщил ПИН-код. Пользуясь случаем, гражданка решила проверить баланс и, убедившись, что пострадавший не отслеживает движение денег, сняла 6 тысяч рублей. В дальнейшем она ещё раз перевела на свой счёт некоторую сумму, незаметно взяв телефон потерпевшего. В общей сложности злоумышленница похитила 11 тысяч рублей.

Теперь на югорчанку завели уголовное дело, по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.