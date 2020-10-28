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Урайские следователи помогли вернуть долги по зарплате

Директор коммерческой организации, испугавшись ответственности вернул все долги по зарплате сотруднице
Виктория Терина
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Урайские следователи помогли вернуть долги по зарплате Фото: pixabay.com

Урайские следователи помогли вернуть долги по зарплате Фото: pixabay.com

Директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося лесопереработкой в Кондинском районе округа, не выплатил зарплату своей работнице за 7 месяцев – с августа 2019 года по февраль 2020 года.

Урайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ХМАО-Югре завершил расследование уголовного дела.

Следствием выяснено, что 37-летний руководитель коммерческой организации из личной заинтересованности, желанием развития предприятия использовал деньги сотрудницы, которые он должен был выплатить, для повышения объема товарооборота.

А задолжал он сотруднице 190 тысяч рублей. Но после возбуждения уголовного дела подозреваемый всё осознал и возместил девушке всю задолженность по зарплате.

Так как мужчина выплатил в полном объеме долг и к тому же впервые совершил такое преступление, его освободили от уголовной ответственности.

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Криминал