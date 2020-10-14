В Радужном директор предприятия выплатил долг по зарплате после жалоб сотрудника Фото: pixabay.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из предприятий города Радужный. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 35-летний мужчина обвиняется в невыплате заработной плате своим сотрудникам.

Оказалось, что с ноября 2019 по март 2020 обвиняемый решил показать партнёрам, что его предприятие – экономически стабильное и развивающееся. Чтобы не обременять себя лишними хлопотами по перечислению зарплаты на карточку, а продолжить производить взаиморасчёты с партнёрами, он не выплатил деньги своему сотруднику. Хотя деньги на зарплату у него имелись. Ущерб составил 64 тысячи рублей.

Сотрудник обратился в полицию, и только тогда гендиректор соизволил погасить задолженность в полном объёме. Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что урайские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 37-летнего руководителя коммерческой организации. Его подозревает в том, что он не выплачивал зарплату. Похожая ситуация произошла с директором краснодарской компании, который задолжал югорчанам 5,5 миллионов рублей.