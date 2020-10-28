Госавтоинспекторы Ханты-Мансийска задержали пьяного водителя Фото: pixabay.com

Во время патрулирования улиц окружного центра госавтоинспекторы в районе дома по улице Гагарина заметили автомобиль «Форд Фокус», который ехал с нарушением правил дорожного движения.

Полицейские обнаружили, что от 24 - летнего водителя, сидевшего за рулем пахло алкоголем, состояние опьянения было подтверждено после медицинского освидетельствования.

Молодой человек не в первый раз попадает в поле зрения стражей порядка. Так, в 2018 году за аналогичное преступление решением мирового судьи он был приговорен к обязательным работам и лишен прав на управление транспортом на 2 года.

Так как водитель повторного нарушил правила дорожного движения дознавателями возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы сроком до 2 лет.

Житель Ханты-Мансийска находится под подпиской о невыезде.

Автомобиль, за рулем которого он был помещен на штрафстоянку.

Мы писали ранее о том, как пьяный 22-летний водитель в Сургуте устроил ДТП на перекрестке, в результате чего пострадали две девушки.