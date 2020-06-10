10 Июнь 2020 2020-06-10T08:16:38+03:00

Пьяный 22-летний водитель в Сургуте устроил ДТП на перекрестке. Фото ГИБДД по ХМАО

Изменить размер текста: A A

В Югре, накануне, 9 июня, три человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях.

Так, около 6:10 в Сургуте на нерегулируемом перекрестке с круговым движением 22 летний водитель за рулем «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения:

- По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии две его пассажирки получили телесные повреждения, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Кроме того, на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четырех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU