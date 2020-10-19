Югорчанин, ударивший товарища на парковке, признан виновным в причинении смерти по неосторожности

Югорчанин, который ударил товарища на парковке признан виновным в причинении смерти по неосторожности Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске следователи завершили расследование уголовного дела против 46-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как выяснили следователи, 3 июля 2020 года в 11 часов вечера обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на парковке у одного из домов города Нефтеюганска, поссорился с 61-летним знакомым.

Ссора случилась из-за того, что знакомый не пускал его за руль автомобиля после выпитого алкоголя. Обвиняемый нанес своему товарищу несколько ударов кулаком по лицу, от которых мужчина упал. А спустя несколько дней после травмы, полученной в результате падения и удара головой об асфальт, потерпевший умер в больнице.

Следователи собрали достаточно доказательств вины задержанного и направили уголовное дело в суд.

Мы писали ранее, о том, как начиналось расследование по уголовному делу.