Югорчанина обвиняют в причинении смерти по неосторожности

15 Июль 2020 2020-07-15T12:41:44+03:00

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В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия 3 июля около 23:00 подозреваемый на автопарковке у дома 40 в 14 микрорайоне Нефтеюганска совершил преступление:

- Там он распивал алкогольные напитки с недавним знакомым – 61 летним горожанином. Они поссорились из-за пресечения попытки малознакомого компаньона начать движение за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Он нанес тому не менее двух ударов кулаком в область головы, от которых мужчина упал, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что спустя несколько дней от травмы, полученной в результате падения и удара головой об асфальт, потерпевший скончался в медучреждении.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU