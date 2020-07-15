Югорчанина обвиняют в причинении смерти по неосторожности
В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия 3 июля около 23:00 подозреваемый на автопарковке у дома 40 в 14 микрорайоне Нефтеюганска совершил преступление:
- Там он распивал алкогольные напитки с недавним знакомым – 61 летним горожанином. Они поссорились из-за пресечения попытки малознакомого компаньона начать движение за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Он нанес тому не менее двух ударов кулаком в область головы, от которых мужчина упал, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Известно, что спустя несколько дней от травмы, полученной в результате падения и удара головой об асфальт, потерпевший скончался в медучреждении.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU