Югорчанин ударил кулаком по лицу полицейского
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которого подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия 12 июля около 20 часов подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения в помещении отдела полиции №1 ОМВД России по Сургутскому району в Лянторе:
- Туда его доставили за совершение административного правонарушения, из личной неприязни к сотруднику полиции и в связи с исполнением тем должностных обязанностей по пресечению нарушений общественного порядка, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Дебошир нанес полицейскому не менее удара кулаком в область лица.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU