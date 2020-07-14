2020-07-14T13:10:57+03:00
Происшествия

Югорчанин ударил кулаком по лицу полицейского

Житель Лянтора подозревается в применении насилия к сотруднику полиции
Руслан Савинов
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Югорчанин ударил кулаком по лицу полицейскогоЮгорчанин ударил кулаком по лицу полицейскогоФото: pixabay.com
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которого подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия 12 июля около 20 часов подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения в помещении отдела полиции №1 ОМВД России по Сургутскому району в Лянторе:

- Туда его доставили за совершение административного правонарушения, из личной неприязни к сотруднику полиции и в связи с исполнением тем должностных обязанностей по пресечению нарушений общественного порядка, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Дебошир нанес полицейскому не менее удара кулаком в область лица.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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