Одним ударом кулака сургутянин убил прохожего

13 Июль 2020 2020-07-13T13:41:11+03:00

Злоумышленник в момент преступления был пьян

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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия 6 июля около 21 часа подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения:

- На участке местности у ТЦ «Восход» из личной неприязни к находившемуся там-же 32-летнему местному жителю в ходе конфликта он ударил оппонента кулаком по лицу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Этим ударом злоумышленник причинил потерпевшему травму, не совместимую с жизнью и повлекшую смерть на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

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Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU