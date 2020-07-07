2020-07-07T12:19:20+03:00
Происшествия

Присяжные в Югре оправдали обвиняемого в убийстве: прокуратура выступила против

Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение
Руслан Савинов
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Присяжные в Югре оправдали обвиняемого в убийстве: прокуратура выступила противПрисяжные в Югре оправдали обвиняемого в убийстве: прокуратура выступила противФото: pixabay.com
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Ханты-Мансийский районный суд оправдал мужчину, ранее обвиненного в убийстве.

Отметим, основанием вынесения судом оправдательного приговора явился вердикт коллегии присяжных о непричастности подсудимого к совершению преступления.

- Мужчину обвиняли в том, что 7 сентября прошлого года в Ханты-Мансийске из-за ссоры он нанес камнем не менее трех ударов по голове погибшего. Для сокрытия следов преступления труп погибшего он сжёг, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

В итоге коллегия присяжных большинством голосов посчитала обвиняемого невиновным в совершении убийства.

Не согласившись с судебным решением, прокуратура Югры обжаловала судебное решение: судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры региона и отменила оправдательный приговор.

Сейчас материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение. Однако теперь подобран иной состав суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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