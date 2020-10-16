Вышедший накануне из тюрьмы ураец погиб от рук ревнивца. Фото - СК по Югре.

В Урае возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела местного жителя у торгового центра «Армада». Мужчину хладнокровно убили.

15 октября 2020 года около 15.00 часов на автопарковке у ТЦ между 34-летними горожанами произошел конфликт на почве ревности общей возлюбленной. Подозреваемый три раза выстрелил в направлении оппонента из травматического пистолета, после чего около четырех раз ударил его острым предметом в область шеи. От полученных повреждений потерпевший, накануне освободившийся из мест лишения свободы, скончался.

– В совершении преступления подозревается Долянин Алексей Александрович, который скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранительными органами, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Югре.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также принимаются меры к установлению места нахождения подозреваемого и орудий преступления. Расследование продолжается.

Неравнодушных граждан, знающих о месте нахождения Долянина Алексея Александровича, просим обратиться в Урайский межрайонный следственный отдел СК России по ХМАО-Югре или в полицию по телефонам 8(34676) 21-138, 22-964 или 02.