Руководитель строительной компании в Нефтеюганске присвоил себе чужие деньги

Руководитель строительной компании в Нефтеюганске обворовывал жителей города Фото: pixabay.com

Следователи в Югре расследуют уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

Во время следствия стало известно, что руководитель компании по инвестированию и строительству недвижимого имущества, а именно квартир , используя своё должностное положение, украл деньги у жителей Нефтеюганска. Деньги потерпевшие вносили для строительства квартир, надеясь в дальнейшем жить в них. Но уже в течение 2 лет на объекте какие-либо строительные работы не ведутся.

Уже 5 жителей Нефтеюганска пострадало от обмана руководителя. На данный момент ущерб от противоправной деятельности должностного лица составляет более 5 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мы писали ранее, как руководитель ряда организаций с 2014 года по 2020 год совершал хищение денег бюджетных организаций, ему это удавалось по заключенным с организациями договорам на оказание услуг, фактически работы по указанным договорам не выполнялись или выполнялись частично.