Предприниматель обманул бюджетные организации Югры на миллион рублей

4 Март 2020 2020-03-04T07:42:41+03:00

Обвиняемый проворачивал махинации с договорами на оказание услуг

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Следователи Югры завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.

По данным следствия, руководитель ряда организаций с 2014 года по настоящее время совершал хищение денег бюджетных организаций. Ему это удавалось по заключенным с организациями договорам на оказание услуг.

Установлено, что фактически работы по указанным договорам не выполнялись или выполнялись частично. Злоумышленник таким образом получил не менее миллиона рублей.

К настоящему моменту его допросили в качестве обвиняемого. Ханты-Мансийский районный суд определил ему домашний арест.

Сейчас проводится выемка документов, обыски, допросы свидетелей, а также ряда должностных лиц. Максимальным наказанием может стать лишение свободы до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU