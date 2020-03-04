Предприниматель обманул бюджетные организации Югры на миллион рублей
Следователи Югры завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.
По данным следствия, руководитель ряда организаций с 2014 года по настоящее время совершал хищение денег бюджетных организаций. Ему это удавалось по заключенным с организациями договорам на оказание услуг.
Установлено, что фактически работы по указанным договорам не выполнялись или выполнялись частично. Злоумышленник таким образом получил не менее миллиона рублей.
К настоящему моменту его допросили в качестве обвиняемого. Ханты-Мансийский районный суд определил ему домашний арест.
Сейчас проводится выемка документов, обыски, допросы свидетелей, а также ряда должностных лиц. Максимальным наказанием может стать лишение свободы до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU