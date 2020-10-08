Следователи Нижневартовска разберутся, зачем школьников кормили на обед кашей с червями

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Югорские следователи организовали проверку по факту публикаций в СМИ и соцсетях о том, что в нижневартовской школе №3 детям на обед подали кашу с червями.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, следователи выяснят, каким образом в школу поставляют продукты питания и как чиновники контролируют качество поставляемых продуктов в школу. А главное – узнают, как влияют черви на здоровье человека, если их съесть вместе с пищей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на днях весь интернет облетела фотография школьного обеда. На снимке видно, как в тарелке с кашей «красуется» червяк. Директор департамента образования и молодёжи Югры Алексей Дренин отметил, что это единичный случай. Сейчас приняты все меры, чтобы подобных «блюд» детям больше не подавали.

Из-за общественного резонанса поставщик еды лишился контракта на поставку еды в школы города, а школьного повара и заведующего производством питательного учреждения школы наказали дисциплинарным взысканием.