В Нижневартовске школьники во время обеда обнаружили червяка в каше Фото:google.ru/maps

Департаментом образования города Нижневартовска проведена проверка условий приготовления пищи в школе №3, после того как ученики выложили в соцсети фотографию червяка в каше. В результате проверки факт подтвердился, принято решение о расторжении контракта с поставщиком.

- Это единичный случай в Югре. Сделанные выводы и принятые меры позволят улучшить качество школьного питания – пояснил ситуацию директор Депобразования и молодёжи Югры Алексей Дренин. Он сообщил, что на окружном уровне осуществляется пристальный контроль за качеством еды, которую предлагают в школах. В начале сентября была проведена проверка организации горячего питания школьников, по её результатам нарушений не выявлено.

Стоит отметить, что по результатам опроса на портале Госуслуг оценки качества предоставления бесплатного горячего питания для обучающихся начального общего образования 95% отзывов – положительные. Анализ отрицательных отзывов и работа по устранению недостатков позволит ученикам школ Югры получать вкусное, полезное и качественное питание.

С 1 сентября во всех общеобразовательных организациях Югры обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников 1-4 классов. В Югре разработано типовое двухнедельное меню с несколькими вариантами блюд с учетом мнения родителей. При этом от жителей поступили единичные обращения о неудовлетворенности качеством блюд, они касаются вкусовых привычек конкретного школьника.

Вопрос питания в школах Югры стоит на особом контроле, мы сообщали ранее о проверке школьных столовых в Ханты-Мансийске, где создан специальный отдел, проверяющий качество питания учеников.