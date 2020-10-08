В Когалыме три преподавателя школы заразились коронавирусом Фото: pixabay.com

Три преподавателя когалымской школы №8, корпус 1 заболели коронавирусом. До выяснения обстоятельств учеников с 5 по 11 классы перевели на «удалёнку». Об этом заявила начальник управления образования Когалыма Светлана Гришина.

- В связи с выявленными случаями COVID-19 у сотрудников средней школы №8, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, приостановлено очное посещение занятий учащимися с 5-го по 11-е классы первого корпуса школы №8. Обучение организовано с применением дистанционных образовательных технологий, - гласит объявление на официальном сайте горадминистрации.

Сейчас в школе проводится дезинфекция и профилактика заболеваемости коронавируса. После того, как закончится срок медицинского наблюдения за школьниками и педагогами, школа вернётся к обычному режиму работы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что число заболевших коронавирусом в Югре на 7 октября увеличилось на 175 человек. С начала пандемии новую заразу подцепили 23 777 человек.