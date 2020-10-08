Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 октября 2020 года увеличилось на 175 человека Фото:pixabay.com

В Югре продолжают выявляться случаи заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 175 новых случаев в 19 муниципалитетах. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 20, с симптомами ОРВИ – 133, в бессимптомной форме заболевания – 22.

Контакт установлен в 165 случаях. По 10 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 7 698 человек, сняты с наблюдения – 80 567. За сутки на COVID-19 обследовано 5 819 человек, всего – 666 652 югорчан.

Первые в списке по числу заболевших: Сургут – 31; Ханты-Мансийск – 31; Нижневартовск –19; Урай – 16; Когалым – 12; Нягань – 10; Нефтеюганск – 10; Октябрьский район – 8; Радужный – 7.

Далее идут: Кондинский район - 6; Нижневартовский район – 5; Советский район – 5; Нефтеюганский район – 5; Сургутский район – 3.

Последние в списке по заболеваемости: Мегион – 2; Покачи – 2; Лангепас – 1; Пыть-Ях – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 198 человек.

За сутки излечились 94 человека, за весь период пандемии – 21 677 югорчан.