В Сургуте мужчина в порыве ревности убил сожительницу Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. 33-летний мужчина, под действием алкоголя, приревновал свою сожительницу и избил её, ударив несколько раз кулаком в лицо, от чего женщина скончалась.

Мужчина взят под стражу, по уголовному делу продолжается расследование.

Мы писали ранее, как в Нижневартовском районе уроженец Узбекистана во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою сожительницу. Он нанёс женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на станции скорой медицинской помощи.

Читайте также, в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней местной жительницы, во время конфликта мужчина взял нож и вонзил его в шею девушке, от полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.