СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-19T13:01:29+03:00

В Нижневартовском районе уроженец Узбекистана убил свою сожительницу. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Сожители вместе распивали алкоголь, а после между парой возникла ссора. Мужчина схватил нож и тяжело ранил им свою спутницу, спасти ее не удалось.

По данным следственного комитета Югры, обвиняемый в убийстве 35-летнйи гражданин Узбекистана и его сожительница проживали и работали на территории базы по переработке древесины в пгт. Излучинск Нижневартовского района. В ночь на 15 ноября во время ссоры, нетрезвый обвиняемый нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на станции скорой медицинской помощи.

По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Мигранту грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU