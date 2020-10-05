В Сургуте мужчина получил выстрел в голову из травмата после ссоры с женой

В Сургуте мужчина пытался застрелиться после ссоры с женой Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте следователи проводят проверку по факту госпитализации 57-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

Как сообщают следователи, утром 4 октября, после ссоры с женой, находясь в алкогольном опьянении, мужчина выстрелил себе в рот из травматического пистолета, пытаясь покончить с собой. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи его удалось спасти, сейчас он находится в больнице.

Многие граждане сейчас могут иметь оружие в доме, достаточно получить специальное разрешение, но иногда это приводит к печальным последствиям. Мы писали ранее о 29-летнем жителе Нижневартовска, который погиб, выстрелив в себя из охотничьего ружья.

А ещё один вартовчанин выстрелил в полицейского, в момент задержания, из аэрозольного пистолета «Пионер». Полицейский не пострадал по счастливой случайности из-за неточного направления выстрела, расстояния и ветра.