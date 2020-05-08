Молодой житель Нижневартовска выстрелил в полицейского

8 Май 2020 2020-05-08T07:36:29+03:00

Сотрудник полиции не пострадал по счастливой случайности

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Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, 17 марта 2020 года утром подозреваемый в своем автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Рабочая в Нижневартовске, в момент его задержания выстрелил в полицейского в целях мести из аэрозольного пистолета «Пионер».

- В тот момент вартовчанина пытались задержать по подозрению в распространении наркотиков, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Полицейский не пострадал по счастливой случайности из-за неточного направления выстрела, расстояния и ветра.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU