Погода в Югре на 3 октября: снег с дождём и сильный ветер

Погода в Югре на 3 октября Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью и днём в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +2...+7, при прояснениях +1...-4, днём +4...+9, местами -2...+3.

Ханты-Мансийск: пасмурно и небольшой дождь. Днём +9, ночью +1. Ветер 7-15 м/с.

Сургут: пасмурно и снег с дождём. Днём +9, ночью +1. Ветер 7-14 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и дождь. Днём +9, ночью +2. Ветер 5-12 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и снег с дождём. Днём +10, ночью +2. Ветер 6-12 м/с.

Когалым: пасмурно и снег с дождём. Днём +9, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.