В Советском районе найден труп грибника Фото:ОМВД России по Советскому району

В дежурную часть 8 сентября обратилась внучка пропавшего мужчины и сообщила, что 83 – летний пенсионер ушёл в лес за грибами, предположительно в сторону реки Ейтья, но домой не вернулся.

Полицейские вместе с волонтёрами и спасателями КУ «Центроспас – Югория» сразу отправились на поиски грибника. Почти месяц мужчину искали в указанной местности лесного массива.

Тело мужчины найдено в 5 километрах от посёлка Пионерский Советского района, 2 октября 2020 года, около 13 часов 20 минут.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, труп направлен в морг. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает ОМВД России по Советскому району.

Ранее мы писали как 58-летний югорчанин заблудился в лесном массиве в районе дач на третьем километре автодороги «Нягань – Уньюган», но был найден благодаря сотовому телефону.