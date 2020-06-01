2020-06-01T14:32:14+03:00
Происшествия

Югорчанин потерялся в лесу, но был найден благодаря сотовому телефону

Пострадавший получил переохлаждение
Руслан Савинов
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Югорчанин потерялся в лесу, но был найден благодаря сотовому телефонуЮгорчанин потерялся в лесу, но был найден благодаря сотовому телефонуФото: pixabay.com
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В поисково-спасательный отряд «Центроспас-Югория» 30 мая поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе дач на третьем километре автодороги «НяганьУньюган» заблудился 58-летний мужчина.

- Прибыли к месту вызова, определили приблизительный квадрат поиска, связь с мужчиной поддерживали при помощи сотового телефона. Путем прочесывания местности с помощью специального светового и звукового оборудования вышли на заблудившегося, - рассказывают спасатели.

Известно, что при помощи подручных средств были сделаны носилки, с помощью которых эвакуировали потерявшегося к месту вызова медиков.

- Несмотря на то, что мужчина находился в состоянии переохлаждения и физического истощения от медпомощи он отказался, и был эвакуирован спасателями на носилках до дома, - подвели итог в «Центроспас-Югория».

ИСТОЧНИК KP.RU

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