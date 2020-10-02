В Когалыме прокуратура вынудила администрацию предоставить жильё гражданам Фото: pixabay.com

После обращения жителей города Когалыма прокуратура города провела проверку нарушения жилищных прав местных жителей.

Специалисты ведомства выяснили, что в домах, которые в 2015 году признаны аварийными, жили четыре семьи. Квартиры, в которых они проживали, предоставлены им на условиях социального найма, но администрация города никак не хотела переселять людей без очереди в новое жильё. Люди были вынуждены жить в аварийных домах, рискуя своей жизнью и здоровьем.

Прокуратура Когалыма подала заявление в суд, чтобы местная администрация выполнила свои обязанности и предоставила гражданам жильё, площадь которого не должна быть меньше бывшего жилья. Суд принял решение в пользу исков прокуратуры.

Сейчас семьям по договору социального найма выделены благоустроенные квартиры в новом жилом доме.

Прокуратура в Когалыме не в первый раз помогает гражданам с вопросами переселения. В начале сентября прокурор города, защищая права пенсионера, обратился в суд и потребовал, чтобы городская администрация предоставила ему новое жилье, так как дом, в котором мужчина проживал, давно признан аварийным и подлежал сносу.