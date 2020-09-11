В Когалыме прокурор помог пенсионеру с переселением из аварийного дома Фото: pixabay.com

В прокуратуру города Когалыма обратился местный пенсионер с заявлением о том, что ее жилищные права нарушили.

Было установлено, что заявитель живёт в многоквартирном доме, который в 2014 году межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу.

Несмотря на это администрация города не предоставила ему жилье по договору соцнайма, а срок переселения назначила в 2022 году. Мужчина вынужден жить в аварийном доме. Каждый день он рискует своей жизнью и здоровьем.

Прокурор, защищая права пенсионера, обратился в суд и потребовал, чтобы городская администрация предоставила ему новое жилье. Суд требования удовлетворил.

Пенсионер дали новое жильё.

Также прокуратура помогла восстановить справедливость с жильем жителю Советского района.

Напомним, там и.о. Главы городского поселения Таёжный Советского района присвоил себе незаконным способом квартиру. Он поручил сотруднику администрации подготовить липовый договор соцнайма. Там указывалось, что якобы законные основания для получения муниципального жилого помещения отсутствовали у заявителя.