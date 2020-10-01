У жителя Радужного найдены наркотики в пачке из-под печенья Фото: ОМВД России по г. Радужному

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Радужному, вместе с УНК УМВД России по ХМАО-Югре во время оперативного розыска задержали 25-летнего мужчину, который распространял синтетические наркотики. Мужчина делал тайники-закладки в лесу, недалеко от города, и продавал их через интернет.

При задержании у него было найдено 40 свертков с наркотическим веществом «Мефедрон», которые находились в упаковке от печенья. Масса найденного вещества, приготовленного для продажи, составила 16,754 грамма.

Преступника взяли под стражу, за незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит сроком от 4 лет до пожизненного лишения свободы.

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