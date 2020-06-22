22 Июнь 2020 2020-06-22T12:37:10+03:00

У югорчанина обнаружили наркотики, которые он якобы нашел на автобусной остановке. фото УМВД по ХМАО.

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Полицейский в д. Мулымья увидел подозрительного 39-летнего местного жителя, ранее судимого за преступления против личности, который по внешнему виду находился в состоянии опьянения.

- Мужчина отвечал невнятно на вопросы и вел себя неадекватно. В одежде у него обнаружили два бумажных свертка с измельченным веществом растительного происхождения, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Установлено экспертизой, что изъятое вещество - спайс массой около грамма:

- Подозреваемый сообщил, что наркотики он нашел случайно на автобусной остановке в Урае и хранил для личного потребления, - рассказали стражи порядка.

В настоящее время в отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU