«Сад благодарности» появился в Нижневартовске Фото: pixabay.com

На территории архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира» в Нижневартовске появился Сад благодарности.

Сад создали в рамках реализации проекта «Сады предпринимателей». Создание приурочили к празднованию 90-летия ХМАО. Активным инициатором создания выступили представители городского бизнес-сообщества.

Коммерсанты запустили специальную акцию, в которой приняли участие все желающие. Суммарно на создание зеленой зоны было выделено почти 400 тысяч рублей.

- В общей сложности в специализированном питомнике закупили более 130 саженцев деревьев 15 видов, - пояснил начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко.

В саду теперь растут ель, калина, спирея, черемуха и прочие деревья. Упомянутые деревья хорошо приживаются в югорских климатических условиях, большинство из них являются цветущими, то есть будут радовать жителей региона и одни -весной, другие - осенью.

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