Жители Нефтеюганска жалуются на гуляющих по городу лошадей. Фото пресс-службы ОНФ по ХМАО.

Активисты Югры обратились к мэру Нефтеюганска с просьбой навести порядок на улицах города.

Эксперты Общероссийского народного фронта попросили главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева разобраться с нарушениями правил благоустройства в городе.

Напомним, нефтеюганцы уже на протяжении нескольких лет жалуются на лошадей, без надзора бродящих по улицам, роющихся в мусорных баках. Лошади также пасутся на территории детских площадок.

- В соцсетях появилась информация о том, что в 13 микрорайоне по дороге в школу №10 лошадь укусила девочку, - поделился эксперт регионального штаба ОНФ в ХМАО Михаил Мирзоян.

Также горожан беспокоит и судьба лошадей перед надвигающимися в регион холодами. Отмечается, что ранее волонтеры много раз обращались к хозяевам животных, но это не увенчалось успехом.

Добавим, что табун гуляющих животных видели возле школы №10.

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