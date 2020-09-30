«Опель» и «Киа» не поделили дорогу в Нижневартовске. Фото пресс-службы ГИБДД региона.

За минувшие сутки в Югре в одном дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек. Авария случилась в Нижневартовске.

Так, около 17:00 на улице Нефтяников 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель», по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении авто «Киа». За рулем корейской машины находилась 40-летняя женщина.

- Произошло столкновение. В результате ДТП 16-летняя пассажирка «Киа» получила травмы, - уточнили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержли шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, восемь – за отказ от медосвидетельствования, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде.

За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности, 26 – за нарушение требований к перевозке детей.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют всем без исключения, водителям и пассажирам, пристегиваться ремнями безопасности во время движения на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шевроле» и «Сузуки» столкнулись в Нефтеюганске: один человек погиб

Всего за сутки в Югре случилось 10 аварий (подробнее)