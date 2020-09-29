«Шевроле» и «Сузуки» столкнулись в Нефтеюганске: один человек погиб

«Шевроле» и «Сузуки» столкнулись в Нефтеюганске: один человека погиб. Фото Фото пресс-службы ГИБДД региона

Утром в Нефтеюганска 58-летняя женщина за рулем «Сузуки», по предварительным данным, не справилась с управлением. Женщина допустила столкновение с «Шевроле» под управлением 52-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель «Шевроле» от полученных травм скончался в медучреждении в течение суток. Кроме того, 31-летняя пассажирка этого же автомобиля и водитель «Сузуки» получили травмы, - рассказали в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

Также известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали десять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медосвидетельствования, такое же количество – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на встречку 27 водителей привлекли к ответственности, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

Автоинспекторы напоминают, что соблюдение ПДД, водительский опыт и внимание югорчан друг к другу поможет уберечься от происшествия на трассе.

Добавим, что за минувшие сутки на территории ХМАО зафиксировано девять аварий, в которых два человека погибли, десять – получили травмы, в том числе два ребенка - пешехода.

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