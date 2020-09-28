Мотоциклистка разбилась на югорской трассе. Фото пресс-службы ГИБДД региона.

В Югре накануне, 27 сентября, около 16:00 на 131 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Лангепасе 31-летний водитель за рулем «Киа» спровоцировал ДТП.

По предварительным данным, мужчина при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», которым управляла 41-летняя женщина: в результате произошло столкновение.

К сожалению, водитель мотоцикла от полученных травм погибла. Водитель автомобиля и его 18-летняя пассажирка получили травмы.

Добавим, что с 25 по 27 сентября текущего года на территории округа случилось 19 ДТП, в которых человек погиб один человек, 26 – получили травмы, в том числе четыре ребенка.

Кроме того, по данным окружной Госавтоинспекции, на территории округа сотрудниками автоинспекторы задержали 64 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 16 – за отказ от медосвидетельствования, девять – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 79 водителей привлечены к ответственности, сто – за нарушение требований к перевозке детей.

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