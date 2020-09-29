В Лянторе мужчине грозит наказание за кражу велосипеда Фото: pixabay.com

В дежурную часть Сургутского района обратилась 30-летняя жительница города Лянтора с заявлением о пропаже велосипеда стоимостью более 10 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 60-летний мужчина. Свой поступок он объяснил тем, что увидел у торгового центра непристёгнутый велосипед и решил его украсть.

Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы, заведено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Мы информировали ранее о краже велосипеда с лестничной площадки в Сургуте, виновником которой стал неоднократно судимый 47-летний мужчина. Он был задержан и взят под стражу.