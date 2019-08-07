2019-08-07T07:57:46+03:00
Происшествия

В Сургуте раскрыта кража велосипеда

Злоумышленника заключили под стражу
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте раскрыта кража велосипедаВ Сургуте раскрыта кража велосипедаФото: Татьяна Коркина
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Угон велосипеда с лестничной площадки стал основанием для заключения безработного уголовника под стражу. Кража произошла в Сургуте

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Сургута задержан подозреваемый в краже велосипеда, стоимостью более 22 тысяч рублей. Пострадавший сообщил, что накануне вечером оставил велик на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания. В ходе розыскных мероприятий полицейскими задержан безработный 47-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Нарушитель помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений: четыре кражи и мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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