Югорчанин дорыбачился до уголовного дела

Фото пресс-службы УТ МВД России по УрФО

Правоохранители Югры окончили расследование уголовного дела в отношении браконьера, вылавливавшего рыбу на реке Обь в период нереста. Мегионца с незаконным уловом обнаружили ранним утром 28 мая на протоке «Мега» реки Обь в пяти километрах от Мегиона.

Напомним, что в тот период на Оби для рыболовов действовало несколько запретов. До конца мая им нельзя было вылавливать любую рыбу, так как шел период нереста, стерлядь – до 15 июля. Также круглогодично запрещено использовать сети, действует полный запрет на вылов краснокнижной рыбы, например, осетра сибирского.

Упомянутый любитель незаконной рыбалки нарушил сразу несколько запретов. Мужчина вышел на воду в период нереста, использовал сети, а также ловил рыбу ценных пород.

Как отметили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в моторной лодке мегионца сотрудники транспортной полиции обнаружили капроновую сеть длиной 90 метров, 12 стерлядей, одного сибирского осетра и плотву.

Хорошая новость: рыбу, находившуюся в живом виде, сразу выпустили в естественную среду обитания.

К настоящему моменту уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом направлено в мировой суд Мегиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Торговый центр в Ханты-Мансийске эвакуировали из-за ложного минирования

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время (подробнее)